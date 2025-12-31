Итальянский фигурист о Гуменнике: у меня челюсть отпала

Итальянский фигурист Кори Чирчелли заявил, что был поражен тренировками Петра Гуменника, передает Sport24.

«Он поражал всех своей трудоспособностью. За одну тренировку он мог прыгнуть 50 квадов, у меня просто челюсть на лёд падала. Абсолютно безумный парень с невероятной рабочей этикой», — сказал Чирчелли.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).