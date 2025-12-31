Бойкова и Козловский вернутся на лед после праздников 5 января

Трехкратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский возобновят тренировки после новогодних праздников 5 января. Об этом они сообщили ТАСС.

Бойкова и Козловский выиграли декабрьский чемпионат России в Санкт-Петербурге. Пара впервые исполнила на турнире выброс в четыре оборота.

"На лед мы возвращаемся уже 5 января", - сообщила Бойкова.

"Мы желаем всем болельщикам на новогодних праздниках как следует отдохнуть и провести это время с близкими, с людьми, которых ты любишь, которые тебя радуют, которых ты ценишь. Пребывать в состоянии приподнятого настроения, общего одухотворенного состояния. И себе мы бы пожелали ровно того же - после чемпионата России нужно восстановить силы. Мы сделали большую работу и будем наслаждаться нашей победой, мы это заслужили", - отметил Козловский.