«Рыдал в подушку»: бывший фигурист Тутберидзе рассказал о серьезной болезни

Фигурист Даниил Самсонов признался, что тяжело переживал болезнь Осгуда-Шляттера, из-за которой ему пришлось сняться с ряда соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

"До депрессии не дошло, но слезы были. Просто приходил, ложился в кровать и рыдал в подушку от того, как обидно. Но это часть моей спортивной карьеры, которую, возможно, буду вспоминать и понимать, что можно вернуться на высокий уровень через любые травмы и операции", - заявил он.

Врачи диагностировали заболевание фигуристу в 2020-м году. Болезнь Осгуда-Шляттера — это воспалительное поражение в месте прикрепления сухожилия надколенника к большеберцовой кости, чаще всего у подростков во время активного роста, связанное с перегрузками, бегом и прыжками; проявляется болью, отеком и шишкой под коленом, которые обычно проходят сами по завершении роста костей, но требуют контроля врача для исключения осложнений.

Самсонов является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2020 года, бронзовым призером финала юниорского Гран-при 2019 года, чемпионом юниорского Гран-при Польши 2019 года, чемпионом зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" 2019 года и двукратным чемпионом России среди юниоров (2019, 2020). До весны 2025 года он тренировался у Этери Тутберидзе, после чего перешел к Светлане Соколовской.