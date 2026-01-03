Губерниев дал совет сделавшей оговорку Загитовой

Lenta.ruиещё 4

Телекомментатор Дмитрий Губерниев дал совет сделавшей оговорку фигуристке Алине Загитовой.

Губерниев дал совет сделавшей оговорку Загитовой
© Global Look Press

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ничто так не украшает телевизионного ведущего, как оговорка. Алина оговорилась, все мы оговариваемся, так бывает. Хочу пожелать больше читать, чтобы минимизировать подобное», — сказал Губерниев. Комментатор напомнил Загитовой про «золотое телевизионное правило»: не знаешь — не говори, сомневаешься — выброси.

Ранее Загитова в своем Telegram‑канале опубликовала фото подаренного ей японского меча и написала, что клинку «около полувека». При этом клинку около 500 лет.

В ноябре 2025 года физиогномист и психолог Надежда Шевченко объяснила причину оговорок Загитовой. По словам специалиста, это связано с волнением.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Она неоднократно подвергалась критике за ошибки и оговорки.

Главное сейчас
Главное сейчас