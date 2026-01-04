«С одним четверным шансов нет»: вице-чемпионка мира о Петросян на ОИ-2026

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова оценила шансы фигуристки Аделии Петросян на победу на Олимпийских играх 2026 года, передает «Советский спорт».

«Если хоть что-то пойдет не так, то сложно будет удержаться даже в тройке. Японки сейчас все с акселями четверными выходят. Конкуренция ужасно сильная. Петросян сможет выиграть, только если сделает два четверных и аксель. С одним четверным шансов особо нет», — сказала Леонова.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).