«С одним четверным шансов нет»: вице-чемпионка мира о Петросян на ОИ-2026

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова оценила шансы фигуристки Аделии Петросян на победу на Олимпийских играх 2026 года, передает «Советский спорт».
Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.
Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).