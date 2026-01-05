ISU не включил выступления российских фигуристов в число знаковых олимпийских моментов

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал подборку знаковых моментов фигурного катания на Олимпийских играх, в которую не вошло ни одно выступление российских спортсменов.

Список охватывает периоды с 1984 по 2022 год и включает восемь моментов. В описании триумфа американки Сары Хьюз на Играх-2002 ISU прямо упоминает, что она обошла Ирину Слуцкую, но само выступление россиянки знаковым не признано.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).