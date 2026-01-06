Фигуристка Горбачева перенесла операцию в Германии

Бронзовый призер чемпионата России-2025, серебряный призер финала Кубка России в одиночном катании Алина Горбачева была успешно прооперирована в Германии. Об этом спортсменка, которая получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ИСУ) и была запасной Аделии Петросян перед олимпийской квалификацией, сообщила в своих соцсетях.

Из-за травмы ноги Алина Горбачева пропустила чемпионат России-2026, который состоялся с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

- Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня, - написала Горбачева. - Операция прошла по плану, пару дней буду еще в клинике.

Травму фигуристка получила в начале ноября на тренировке. Однако изначально в Москве был поставлен неверный диагноз - небольшое повреждение мениска. А врачи из Германии, как написала Горбачева в ТГ-канале, выявили очень сильное повреждение заднелатерального угла.

- Очень грустно, что сразу не смогли правильно определить проблему, потому что если бы сделали операцию в течение первых двух недель после травмы, все было бы гораздо проще, - подчеркнула Алина.

Напомним, что ранее в группу к Софье Федченко, в которой тренируется Горбачева, перешла скандально известная экс-ученица Евгения Плющенко Елена Костылева.