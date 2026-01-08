Тарасова отреагировала на возвращение избитой матерью фигуристки к Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на возвращение избитой матерью фигуристки Елены Костылевой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тарасовой, ее не удивило произошедшее.

«Мы будем наслаждаться их работой дальше. Им можно желать спокойствия, успеха и любви друг к другу», — добавила она.

Ранее на возвращение Костылевой отреагировал Плющенко. Он отметил, что ради спортсменки пришлось переступить через все принципы.

Костылева вернулась в академию Плющенко 8 января. Она ушла от тренера 21 декабря в школу «Триумф», где ее обвинили в систематическом пропуске тренировок.

Ранее Плющенко обвинил мать спортсменки Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.