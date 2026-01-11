Фигурист Малинин выиграл чемпионат США в четвертый раз подряд

Фигурист Илья Малинин выиграл золотую медаль чемпионата США. Для фигуриста эта победа стала четвертой подряд на этом турнире. За обе программы он набрал 324,88 балла. Вторым стал Эндрю Торгашев (267,62), третьим — Максим Наумов (249,16). В короткой программе на турнире Малинин набрал 115,10 балла. Этот показатель оказался выше действующего мирового рекорда в короткой программе, который принадлежит его соотечественнику Нейтану Чену — 113,97 балла, установлен на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако достижение Малинина не будет ратифицировано Международным союзом конькобежцев (ISU), так как рекорды признаются только на международных соревнованиях под эгидой федерации. Фигурист - двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. Для Малинина победа на чемпионате США стала 14-й подряд.