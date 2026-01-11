Илья Малинин с отрывом победил на чемпионате США по фигурному катанию

Американский фигурист двукратный чемпион мира Илья Малинин стал победителем чемпионата США по фигурному катанию, который прошёл в Сент-Луисе. По итогам двух программ он набрал 324,88 балла и уверенно занял первое место в соревнованиях среди мужчин, став четырёхкратным победителем турнира.

Серебряную награду завоевал Эндрю Торгашев с результатом 267,62 балла. Тройку призёров замкнул Максим Наумов, набравший 249,16. Совсем немного ему уступил Джейкоб Санчес — 249,07.