Авербух высказался о нервном выступлении Малинина на ЧСША

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты прошедшего недавно чемпионата США. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин в четвёртый раз подряд стал победителем этого турнира.

На турнире в Сент-Луисе по итогам двух программ спортсмен набрал 324,88 балла. Второе место досталось Эндрю Торгашеву с результатом 267,62 балла. Тройку призёров замкнул Максим Наумов, набравший 249,16. При этом во второй соревновательный день спортсмен исполнил всего три четверных прыжка.