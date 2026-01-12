Губерниев назвал себя партнером мечты Загитовой

Дмитрий Губерниев: «У Загитовой был бы абсолютный успех в «Ледниковом периоде», если бы она вела его со мной. Я – партнер ее мечты»
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил возвращение олимпийской чемпионки Алины Загитовой на проект «Ледниковый период» в качестве ведущей.
Ранее сообщалось, что съемки нового сезона начнутся в январе. Соведущим станет Алексей Ягудин.
«У Загитовой был бы абсолютный успех в «Ледниковом периоде», если бы она вела его со мной. Поскольку я работаю на ВГТРК и «Газпром-Медиа», это невозможно. Скажу ей не отчаиваться: есть замечательные партнеры в лице Алексея Ягудина и других людей. В «Ледниковом периоде» все будет не так блестяще, как если бы я его вел, но тоже хорошо, на четверочку. Конечно, Загитова – хороший ведущий. Она много раз выигрывала самые разные опросы. Алина выросла, она работает над собой. Партнер ее мечты – это я. Я это знаю. В силу вышеперечисленных причин не могу составить ей компанию», – сказал Губерниев.
