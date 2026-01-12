Тарасова объяснила, за что дисквалифицировали Валиеву

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Камила Валиева восстановит все прыжки, передает РИА Новости.

© Соцсети

«Думаю, что Камила восстановит все то, чем она владела раньше. Она выдающаяся девочка. За это ее и дисквалифицировали, поняли, что в течение ближайших лет не будет ни у кого возможности обыграть ее», — сказала Тарасова.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.