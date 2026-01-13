Армянские фигуристы не выступят на чемпионате Европы

Армянские фигуристы Данильянц, Акопова и Рахманин не выступят на чемпионате Европы, так как не получили визы
Армянские фигуристы Семен Данильянц, Карина Акопова и Никита Рахманин не выступят на чемпионате Европы, так как не получили визы.
Данильянц выступает в мужском одиночном катании, Акопова и Рахманин – в парном.
Ранее фигуристы представляли на соревнованиях Россию: Данильянц перешел в Армению в 2021 году, Акопова и Рахманин – в 2025-м.
Чемпионат Европы пройдет в Шеффилде (Великобритания) с 14 по 18 января.
