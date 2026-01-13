Чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию перенесен

Чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию на коньках перенесен на 14–15 февраля, сообщает пресс‑служба региональной федерации.

© Матч ТВ

Ранее планировалось, что турнир пройдет 31 января и 1 февраля.

Однако дату соревнований было решено перенести из‑за совпадения с чемпионатом России по прыжкам, который пройдет в Москве.

Четвертый чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве.