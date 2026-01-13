Чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию перенесен

Чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию перенесли на середину февраля
Чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию на коньках перенесен на 14–15 февраля, сообщает пресс‑служба региональной федерации.
Ранее планировалось, что турнир пройдет 31 января и 1 февраля.
Однако дату соревнований было решено перенести из‑за совпадения с чемпионатом России по прыжкам, который пройдет в Москве.
Четвертый чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве.