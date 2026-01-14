Легкоатлет Шубенков рассказал об участии в шоу «Ледниковый период»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал об участии в шоу «Ледниковый период».

– Знаю, что тебя звали на «Ледниковый период» давно.

– Звали неоднократно, но из-за активной спортивной карьеры никак не получалось. А теперь все сложилось – зиму пропускаю, в том числе сборы. Состыковались. Меня взяли. Хотя потребовалось сдать некий экзамен. Нужно было доказать, что я умею стоять на коньках.

– Иначе б не прошел?

– Тогда надо было бы брать медийностью. Были же случаи, когда приглашали людей, которые вообще не видели коньки. В программах активно задействовали какой-нибудь стульчик – и вперед.

Шоу-то легендарное для нашего ТВ, история большая. Сейчас пойдет 20-й сезон! И когда я у себя в телеге сказал, что буду выступать, мне одна спортсменка даже написала: «О, надо будет вспоминать детство». Ведь реально уже сменилось целое поколение, а шоу все живет.

Я вот смотрел один из первых сезонов. Мне тогда было лет 16. Помню, болел за Пьера Нарцисса из «Фабрики». Темнокожий чувак, который как раз не умел стоять на коньках. И очень неплохо научился! Плюс всегда был на драйве, эмоциях. Он, кстати, уже умер… Ужас.

– А ты как с коньками познакомился?

– В детстве хоккеем занимался, потом девушек на свиданки на каток водил. Так что кое-что умел. Точнее, я так думал. А сейчас, взглянув на пройденный путь, понимаю: я не умел примерно ничего. За месяц с небольшим прогресс огромнейший. Мне нравится. Моя мама это шоу обожает. И давно мечтала, чтобы я туда попал. Так что вписался с удовольствием и пока точно не жалею.

– Как вышло, что твоя партнерша – Елизавета Худайбердиева?

– Пару мне нашли сразу. Я особо не вникал. Но у кого потом ни спрашивал, все уверяли: повезло.

Фамилию, конечно, и до этого слышал. Но предметно про Лизу ничего не знал. Оказалось, она чемпионка России в танцах. Плюс сейчас – тренер. Поэтому сработаться было легко. С ней прям очень комфортно! Если я косячу, она не просто прощает ошибки, но еще и успевает подстроиться на лету, – сказал Шубенков.