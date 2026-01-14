ISU планирует укоротить программы в фигурном катании и обязать фигуристов готовить вторую произвольную (РИА Новости)
Международный союз конькобежцев (ISU) хочет уменьшить длительность программ в фигурном катании.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ISU.
При помощи сокращения длительности ISU планирует «увеличить темп соревнований и повысить вовлеченность зрителя».
Помимо этого, ISU может отменить шестиминутные разминки – фигуристы будут разминаться «до начала телевизионной трансляции», а во время нее в перерывах между группами будут показывать «сопроводительные видеоматериалы» длиной 3-4 минуты.
Также ISU может обязать фигуристов во всех видах готовить по две разные произвольные программы на сезон (в дополнение к одной короткой).
Все эти вопросы должны быть рассмотрены на заседании совета организации.
