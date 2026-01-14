Фигуристка Игнатова спросила у мужа разрешение на участие в телепроекте

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова до замужества) спросила разрешение у своего супруга Макара Игнатова на участие в телепроекте "Ледниковый период". Об этом она рассказала журналистам.

Игнатова выступает в паре с актером Иваном Жвакиным.

"Я смотрела "Молодежку", это мой любимый сериал был в тот момент, когда снимался, - отметила Игнатова. - Это было одним из ключевых [моментов] в моем согласии. Я знала, что очень мало времени будет. Но так как это мой любимый сериал... Обсуждала ли с мужем участие в проекте? Конечно, я всегда спрашиваю. Так как я не разрешаю ему кататься с другими девочками, я спросила его, можно ли мне. Он не ревнивый, поэтому разрешил".