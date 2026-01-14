Трусова раскрыла, что запрещает делать мужу

Фигуристка Александра Трусова рассказала о съемках в шоу «Ледниковый период», заявив, что не разрешает своему мужу Макару Игнатову кататься с другими девочками, передает Sport24.

«Обсуждала ли я с мужем участие в проекте? Конечно, я всегда спрашиваю. Так как я не разрешаю ему кататься с другими девочками, я спросила его, можно ли мне. Он не ревнивый, поэтому разрешил мне», — сказала Трусова.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.