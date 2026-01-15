Роднина сравнила чемпионаты по фигурному катанию в США и Европе

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила о том, что ей неинтересен чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Не думаю, что на чемпионате Европы будет какая-то серьезная конкуренция без российских фигуристов. В этом плане интереснее чемпионат США. Сейчас сложно конкурировать с Малининым кому-либо в мире. Поэтому чемпионат Европы не вызывает интереса у меня», - заявила Роднина.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 13 января в Шеффилде (Великобритания). Российские фигуристы не допущены на соревнования.

Пьедестал чемпионата США - 2026 в мужском одиночном катании заняли спортсмены с русскими корнями: Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Максим Наумов.

Роднина особо отметила, что «здорово, что мы так талантливы в фигурном катании, несмотря на то, что эти люди теперь представляют США».