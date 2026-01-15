Евгений Плющенко: «Разочарован уровнем женского катания в Европе. Как будто мы спали летаргическим сном, проснулись и оказались перед телевизором в 1985-м»
Тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко разочарован уровнем чемпионата Европы.
Накануне на турнире в Шеффилде прошли женские короткие программы. Лидирует Нина Петрыкина из Эстонии, второй идет бельгийка Нина Пинзарроне, третьей – итальянка Анна Пеццетта.
«Посмотрел вчера чемпионат Европы и короткую программу у женщин в Шеффилде, где я в 2012 году выиграл свой 7-й чемпионат Европы. Крайне разочарован уровнем женского фигурного катания в Европе. Как будто мы все спали летаргическим сном с 1985 года, проснулись и снова оказались перед телевизором в том же времени. Каскады 3T-2T в первой половине программы, и такой контент еще залетает в первую шестерку. Любая из наших топ-10 российских девушек могла бы легко выиграть КП сейчас там. Любая! Вывод один, мы в России думаем, вставлять ли нам 3,5А в КП нашим спортсменкам? Делать 3Lz-3Т или 3Lz-3Lo в конце программы, добавляем сальто в программу девочкам, чтобы заработать лишние баллы в копилку, в то время как там все идет на спад по всем критериям спорта наивысших достижений. В настоящее время, и как бы это ни было больно, но стоить признать: без наших спортсменок женское фигурное катание в Европе в целом полностью деградирует. Мне это больно было и смотреть, и как профессионалу осознавать вчера. Российское фигурное катание двигало всегда вперед этот вид спорта в мире! Сейчас без нас ситуация совсем плачевная… Увы…» – написал Плющенко в своем телеграм-канале.
