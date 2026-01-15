«Тутберидзе направит его в нужное русло». Козловский считает Эгадзе фаворитом КП на ЧЕ

Чемпион Европы – 2020, трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, рассказал, кого считает фаворитом у мужчин-одиночников в короткой программе на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания).

«Ника Эгадзе — мой сегодняшний фаворит. Ему выпала непростая задача — закрывать короткую программу мужчин, но ему не привыкать. Он на тренировках часто катается последним, когда мы выступаем перед нашими тренерами. Опытнейшая Этери Георгиевна [Тутберидзе] находится у бортика, и я уверен, что она сумеет направить его в нужное русло», — сказал Козловский в эфире Okko.