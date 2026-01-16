Французскую фигуристку отстранили от работы комментатором на ОИ‑2026

Олимпийская чемпионка в танцах на льду француженка Габриэлла Пападакис сообщила, что ее отстранили от работы на американском телеканале NBC на Олимпийских играх‑2026 в Италии из‑за жалобы бывшего партнера Гийома Сизерона.

В своей книге «Pour ne pas disparaitre» («Чтобы не исчезнуть») Пападакис рассказала, что на протяжении совместных выступлений с Сизероном «находилась под его контролем», а также отметила, что ее пугала «мысль о том, что она останется с ним наедине».

Сизерон, который выступает с новой партнершей Лоранс Фурнье‑Бодри, осудил «клеветнические высказывания» Пападкис, он рассматривает возможность подачи иска в суд.

В комментарии агентству Франс Пресс Пападкис заявила, что отношения, которые у нее были с Сизероном, «являются симптоматичными для этой системы».

— Возможно, я находилась под своего рода контролем и переживала вещи, которые были неприемлемы, но на самом деле эти отношения отражают то, что происходит в системе. Это очень распространенное явление. Я пыталась изменить ситуацию, но ничего не вышло — разговор был закончен. Постепенно я поняла, что нахожусь в опасной для своего физического и психического здоровья ситуации. Я должна была поехать в Италию в качестве комментатора NBC. К сожалению, несколько дней назад мне позвонили, после жалобы моего бывшего партнера они передумали, что меня очень огорчает. Я сожалею об этом, но в то же время я понимала, что написание этой книги, к сожалению, повлияет на мою карьеру. Для людей, которые выступают против «системы угнетения», это никогда не заканчивается хорошо, — отметила Пападакис.

В дуэте с Сизероном Пападакис стала чемпионкой (2022), серебряным призером (2018) Олимпийских игр, пятикратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.

Олимпиада‑2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.