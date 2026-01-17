Ученик Тутберидзе Эгадзе выиграл чемпионат Европы

Грузин Ника Эгадзе выиграл чемпионат Европы в одиночном катании. Второе место занял итальянец Маттео Риццо, а третье – представитель Чехии Георгий Рештенко.

© Соцсети спортсмена

Ника Эгадзе – ученик Этери Тутберидзе. За два проката он получил от судей 273.00 балла. В произвольной программе Ника прыгнул четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в каскаде с тройным сальховом.

Это вторая медаль Грузии на этом чемпионате Европы. Соревнования спортивных пар выиграли бывшие российские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

Маттео Риццо на протяжении сезона проигрывал своим партнерам по сборной Италии, но на турнире в Шеффилде он набрал 256.37 балла, став лучшим среди соотечественников.

Георгий Рештенко, представляющий Чехию, родом из Санкт-Петербурга. В 15 лет он переехал в Прагу из-за работы отца. До отъезда Рештенко тренировался в группе Евгения Рукавицына, затем продолжил подготовку в Чехии, а спустя три года вернулся к российскому специалисту. Но в феврале 2022 года чешская федерация выступила против его тренировок в России. С тех пор Георгий работает под руководством Михала Бржезины – экс-лидера чешского мужского одиночного катания.

На чемпионате Европы-2024 Рештенко стал одним из главных открытий турнира: в произвольной программе он исполнил три четверных прыжка, представив один из самых сложных технических наборов, и занял девятое место. На ЧЕ-2025 повторить этот результат не удалось – фигурист стал лишь 21-м, а теперь в его активе бронза континентального первенства.

После короткой программы в Шеффилде Рештенко шел только восьмым, но показал третий результат по произвольной программе, благодаря чему поднялся на итоговое третье место. За две программы он получил 238.27 балла. Эта награда стала первой для чешских одиночников на чемпионатах Европы со времен третьего места Михала Бржезины в 2013 году.