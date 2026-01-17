Бойкова и Козловский отреагировали на победу Эгадзе на ЧЕ-2026

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отреагировали на победу грузинского фигуриста Ники Эгадзе на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания). Эгадзе завоевал золотую медаль, набрав 273,00 балла в сумме короткой и произвольных программ.

«Герой!» – написал Козловский в социальной сети.

«Мой личный герой дня», – написала Бойкова в своём телеграм-канале, сопроводив текст эмодзи пылающего сердца и сложенными вместе руками.

Пара Козловский/Бойкова, как и Эгадзе, тренируется у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Для 23-летнего Эгадзе победа на чемпионате Европы в Шеффилде стала первой в рамках участия в европейских первенствах.

Чемпионат Европы – 2026 проходит с 13 по 18 января.