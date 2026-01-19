Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, перешли в академию «Ангелы Плющенко».

Косторная и Куница продолжат работу со своим главным тренером Сергеем Росляковым.

— Мы присоединяемся к академии «Ангелы Плющенко» уже в этом сезоне. Рады, что остаемся со своими тренерами. А одним из наших наставников станет легенда, кумир, долгожитель в спорте — Евгений Викторович Плющенко. Верим, что наш союз в спорте будет насыщенный и интересный, — написала Косторная в Telegram‑канале.

Косторная вышла замуж за Георгия Куницу летом 2023 года. В сентябре 2025 года у пары родился сын Дмитрий.