Трусова анонсировала новый влог

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) пообещала рассказать о своих планах во влоге.
Фигуристка вошла в число участниц чемпионата России по прыжкам, который пройдет 31 января и 1 февраля.
«Если вы думали, что на этом сюрпризы закончились, вы ошибаетесь! Завтра выходит мой первый влог в этом году! Расскажу в нем о своих планах. Поверьте, мне еще есть, чем вас удивить. Но об этом вы узнаете завтра в 18:00 на ютубе и ВК-видео», – написала Трусова.
