Тренер Мишина предсказала результаты Трусовой на ЧР по прыжкам

Мишина о чемпионате России по прыжкам: «Трусова вряд ли займет призовое место. В топе будут Двоеглазова и Захарова»
Тренер Татьяна Мишина считает, что Александра Игнатова (Трусова) не будет в призах на чемпионате России по прыжкам.
Турнир пройдет 31 января и 1 февраля в Москве.
«Я думаю, что Трусова вряд ли займет призовое место, судя по ее видео с тренировок и выступлениям в шоу. Есть же Двоеглазова и другие спортсменки, которые хорошо прыгают четвертные, у них больше шансов. В топе будут Двоеглазова и Захарова», – сказала Мишина.
