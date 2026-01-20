Бельгийская фигуристка заявила, что еще не получила медали Валиевой

Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выложила в своих социальных сетях пост, посвящённый прошедшему в английском Шеффилде чемпионату Европы — 2026. На снимке видны все медали этого первенства.

«Добавляю две медали к своей коллекции с чемпионатов мира и Европы. И еще двух все еще не хватает», — подписала фотографию Хендрикс.

© Соцсети

Отметим, что после аннулирования результата Камилы Валиевой на чемпионате Европы — 2022 бронзовая медаль перешла к Хендрикс, которая тогда стала четвёртой.

В Шеффилде Хендрикс получила серебряную медаль, при этом, по сумме баллов не преодолев отметку в 200 баллов. Ранее она завоевала квоту для участия в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Милане.