Фигурист Гуменник установил рекорд

Фигурист Петр Гуменник, готовящийся к выступлению на Олимпиаде, идет первым после короткой программы на турнире памяти П. С. Грушмана. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Фигурист за прокат набрал 109,05 балла. Вторым идет Семен Соловьев (88,53 балла), третьим - Илья Строганов (74,22).

Гуменник показал наивысший результат в короткой программе среди россиян в истории. Ранее самые высокие баллы за короткую программу принадлежали Евгению Семененко (108,29).

Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России. В сентябре Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.