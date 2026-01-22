Самоделкина вошла десятку на чемпионате четырех континентов

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, занимает девятое место по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она набрала 62,29 балла.

Лучший результат показала японка Ами Накаи — 73,83 балла. Второе место заняла ещё одна японка, Юна Аоки (71,41 балла), третье — также представительница Японии, Монэ Тиба (68,07 балла).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Женщины, короткая программа. Результаты: