Фигуристка Стоцкая рассказала о перенесенных операциях

Фигуристка Екатерина Стоцкая перенесла операции на двух коленях. Об этом она рассказала журналистам на всероссийских соревнованиях памяти Петра Грушмана.

"Три месяца с августа я не каталась вообще из-за операции на два колена. Я каталась в коляске. Пока восстанавливаюсь, - рассказала Стоцкая. - Мышцы атрофировались, стараюсь качаться, нарабатывать ноги, чтобы они становились сильнее. Но пока тяжело кататься. Я вышла на лед 6 ноября. Первые полторы недели я только скользила, нельзя было сразу напрягаться".
"Месяц я катала программу без прыжков вообще. Потом уже начала вставлять лутц, аксель. В принципе колени уже не беспокоят. Они начинают беспокоить, например, когда сажусь в волчок. В остальном нормально. План на сезон - остаться в сборной и показать четверные в произвольной программе", - добавила Стоцкая.
