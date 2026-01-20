ISU может сократить количество прыжков в программах

ISU может уменьшить количество прыжков в программах и разделить их на техническую и артистическую. В первой останется 4 прыжка, во второй их не будет
Журналист Филипп Херш сообщил, что ISU рассматривает вариант уменьшения количества прыжков, которые фигуристы должны исполнять в программах.
Также рассматривается разделение программ на «техническую» и «артистическую» и изменение штрафов за падения.
«Если эти изменения будут одобрены, они могут вступить в силу в сезоне-2027/28. Для одиночников рассматриваются «техническая» короткая программа продолжительностью 3 минуты, в которой будет максимум 4 прыжка, и «артистическая» произвольная программа продолжительностью 3 минуты 30 секунд – без прыжков. Они заменят нынешние короткую (2 минуты 40 секунд с тремя обязательными прыжками) и произвольную (4 минуты с семью прыжками) программы. Фабио Бьянкетти, председатель технического комитета ISU по одиночному и парному катанию, высказывал схожие идеи в беседах со мной в 2017 и 2020 годах. В электронном письме на прошлой неделе Бьянкетти отказался комментировать новые идеи, которые ещё не стали готовыми предложениями. Однако, как я узнал из источников, техническому комитету было поручено разработать «параметры и концепции» двух новых программ. Совет ISU примет решения по поводу возможных изменений в феврале и проведет заседание по этим решениям на чемпионате мира-2026 в конце марта. Прыжки, заканчивающиеся падением, будут получать только 20% своей базовой стоимости. Сейчас падение влечет за собой вычет в один балл и штрафы за качество исполнения до 50% от базовой стоимости. Это изменение, вероятно, отобьет у фигуристов желание пытаться исполнять самые сложные прыжки – четверные, тройные аксели. Чтобы ускорить проведение соревнований, шестиминутная разминка перед каждой группой фигуристов будет проходить вне эфира. Неясно, будет ли это означать разминку на льду или вне льда. Сэкономленное время позволит ISU увеличить количество участников Финала Гран-при с шести до восьми в каждой дисциплине и потребует телевизионного окна всего в 1 час 37 минут», – написал Херш в статье на своем сайте.
