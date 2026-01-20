Трусова: за последние сутки узнала о себе много нового

Александра Трусова: «За последние сутки я узнала о себе много нового! После всех невероятных теорий мне даже начало казаться, что я слишком скучно живу»
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова высказалась о «невероятных теориях» в отношении нее.
«За последние сутки я узнала о себе много нового! После всех этих невероятных теорий мне даже начало казаться, что я слишком скучно живу… Но это просто домыслы, которые не имеют отношения к реальности. Достоверную информацию обо мне и моих планах можно узнать только в официальных источниках и в моих соцсетях. Пожалуйста, не разносите слухи у меня в комментариях – мы все-таки уже не в средней школе. Ну а что касается моих настоящих планов, то я не собираюсь делать из них большого секрета. Как и обещала, честно расскажу о них в сегодняшнем влоге, который выйдет уже через полтора часа (18:00 мск – Спортс’’)», – написала Трусова в своем телеграм-канале.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении Трусовой в спорт ради подготовки к Олимпиаде-2030 под руководством Этери Тутберидзе.
