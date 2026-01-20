«Чемпионат» поддержит российских фигуристов на Олимпиаде-2026

Спортивный портал продолжил свой ежегодный проект «Король и Королева фигурки», посвященный самым популярным фигуристу и фигуристке России.

© пресс-служба Rambler&Co

В 2026 «Чемпионат» изменил формат ежегодного проекта «Король и Королева фигурки». Если ранее победителей выбирали голосованием, то сейчас они уже есть, и им нужна поддержка фанатского сообщества на зимних Олимпийских играх в Милане. Спортивный портал предлагает поклонникам фигурного катания объединиться и поддержать спортсменов.

Проект превращается в масштабную фан-зону, цель которой – создать волну народной поддержки и показать российским фигуристам, что за ними стоит вся страна.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Проект ”Король и Королева фигурки” стал важной традицией для нашего спортивного портала. В этом, олимпийском, году мы решили изменить схему и самостоятельно выделить Короля и Королеву – Петра Гуменника и Аделию Петросян, которые отправятся на Игры в Италию. И призываем всех поддержать наших фигуристов, чтобы они чувствовали нашу энергию и веру в них не только на льду, но и за пределами арены!»

Любой желающий до 30 января 2026 года может записать видеообращение к Петру Гуменнику и/или Аделии Петросян, которые поедут на Олимпиаду-2026, в специальном боте: t.me/king_queen_bot. Хронометраж видео должен составлять не более 40 секунд – этого достаточно для искренних слов, творческого подбадривания и даже небольшого флешмоба. Видеообращения с поддержкой наших спортсменов будут опубликованы 31 января в соцсетях и на сайте «‎Чемпионата».

Авторы самых лучших напутствий получат в награду официальные сувениры Олимпиады, привезенные из Милана, и фирменные подарки от «Чемпионата». Но главный приз – возможность стать частью команды поддержки, чьи слова могут быть тем самым решающим стимулом для победы на льду.