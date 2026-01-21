Фигурист Попов рассказал, почему хотел перейти в сборную Узбекистана

Российский фигурист Иван Попов рассказал, почему хотел перейти в сборную Узбекистана.

В мае исполком Федерации фигурного катания России (ФФККР) не одобрил переход Попова в Узбекистан.

— Весной вы пытались перейти в Узбекистан. Что подтолкнуло к этому решению?

— Возможно, какая-то безысходность была. Я даже не знаю, что сподвигло нас на это. Учитывая, какая ситуация сейчас в мире, рассчитывать россиянам на какие-то международные соревнования пока что трудно. Решили попробовать так, но не получилось.

— Почему выбор пал именно на Узбекистан?

— Я никогда не ставил перед собой цель менять спортивное гражданство и всегда хотел выступать за свою страну. Но в определенный момент обстоятельства сложились так, что для продолжения карьеры и возможности выступать на международном уровне нужно было принимать непростое решение. Узбекистан проявил реальную заинтересованность, предложил понятные условия, которые совпали с моими спортивными задачами. В той ситуации это был взвешенный и вынужденный шаг.

— Как отреагировали на отказ в переходе? Как вам объяснили причину?

— Причина отказа была в том, что я целый сезон выступал на российских соревнованиях и показывал хорошие результаты. Поэтому открепление не дали. Сначала отреагировали спокойно: решили, что появится время подготовиться, поставить сильные программы, наработать их, добавить элементы ультра-си, все это вкатать. Но со временем стало психологически тяжело из-за того, что приходится целый год просто тренироваться без стартов.

Конечно, лучшим стечением обстоятельств было бы, если бы я поехал в Пекин на отбор [за Узбекистан], все делалось под Олимпиаду. В конце того сезона начали ставить новые программы, просто ставить. Потом отпуск был, я ушел на неделю раньше. Потом летние шоу, а у нашей группы были сборы в Сочи. Я только, считай, через месяц после того, как ушел в отпуск, вышел на лед. И вот тогда мы начали отрабатывать программы: ставить какие-то руки, добавлять, накатывать потихоньку, — сказал Попов.