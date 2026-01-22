Назван самый проверяемый на допинг фигурист

Выступающий в мужском одиночном катании Николай Угожаев стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом в 2025 году. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, он шесть раз проходил проверку РУСАДА.

Всего в 2025 году Российское антидопинговое агентство проверило 88 фигуристов. По пять раз проходили тестирование Александр Галлямов и Петр Гуменник, по четыре - Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алиса Двоеглазова, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина и Аделия Петросян.

Угожаеву 19 лет, на последнем чемпионате России в Санкт-Петербурге он занял 10-е место. В сезоне-2025/26 в активе Угожаева есть победа на этапе Гран-при в Красноярске и бронза этапа Гран-при в Магнитогорске. В прошлом сезоне он выиграл чемпионат России по прыжкам.

Самым проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2024 году были Владислав Дикиджи, Александра Степанова и Иван Букин, протестированные по пять раз, в 2023-м - Петросян (5), в 2022-м - Кондратюк (6).