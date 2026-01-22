Тарасова отреагировала на рекорды Гуменника

«Потрясающий результат!» Тарасова отреагировала на три рекорда России Петра Гуменника
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. На них спортсмен установил сразу три рекорда страны. Гуменник показал лучшие в истории страны результаты в короткой и произвольной программах и получил наивысшую суммарную оценку.
Короткая программа Гуменника была оценена судьями в 109,05 балла, произвольная — в 217,44. Итоговая сумма составила 326,49 балла.
«Выступление Гуменника в Петербурге отличное, результат потрясающий! Очень рада за Петю, за его тренера. Они знают, что делают. Поздравляю их!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.