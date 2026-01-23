Фигуристы Зингас и Колесник выиграли чемпионат четырех континентов

Американские фигуристы Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, выступающие в танцах на льду, стали победителями чемпионата четырёх континентов, который проходит в Пекине. За два танца спортсмены получили от судей 202,86 балла.

Весь пьедестал турнира в танцах на льду заняли представители США. На втором месте расположились Каролин Грин и Майкл Парсонс, показавшие результат 194,72 балла. Тройку призёров замкнули Уна Браун и Гейдж Браун — их сумма баллов составила 190,78.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 202,86.

2. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 194,72.

3. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 190,78.

4. Алишия Фаббри/Пол Айер (Канада) — 183,49.

5. Холли Харрис/Джейсон Чен (Австралия) — 177,08.

6. Ханна Лим/Е Куан (Корея) — 176,97.