Вайцеховская: возвращение Трусовой может быть сложным для Тутберидзе

Журналист Елена Вайцеховская оценила решение серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (в девичестве – Трусовой) вернуться в спорт.

Фигуристка не соревновалась с 2023 года. На этой неделе она объявила, что будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.