Авербух предсказал итог выступления Гуменника место на Олимпиаде

Хореограф и призер Олимпиады Илья Авербух спрогнозировал результат российского фигуристка Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года. Его слова передают РИА Новости.

«Любой хороший прокат вселяет дополнительные силы и мотивацию... Он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм. Прогнозы, я думаю, делать не стоит, надо спортсмена поддерживать, но, безусловно, у Петра при чистых прокатах есть шанс быть в призовой тройке», — сказал Авербух.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).