Мать фигуристки Костылевой назвала Плющенко гением

Ирина Костылева, мама чемпионки России среди юниорок Елены Костылевой, назвала Евгения Плющенко гениальным тренером.

© Sports.ru

Накануне 14-летняя фигуристка исполнила тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов в произвольной на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге. Во второй половине программы она упала с четверного сальхова и двух тройных лутцев, заняв итоговое 9-е место на турнире юниорок.