Трусова: подготовка к чемпионату началась, вхожу в тренировки

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова, заявившая о возвращении в профессиональный спорт, рассказала, что уже вышла из отпуска и приступила к тренировочному процессу. Сейчас фигуристка готовится к чемпионату России по прыжкам — 2026, который пройдёт в период с 31 января по 1 февраля.

«Вы когда-нибудь радовались окончанию отпуска? Лично я — да! Подготовка к чемпионату началась, я уже вхожу в режим тренировок. Занимайте места в зрительном зале, вам будет, на что посмотреть», — написала Трусова на личной странице в соцсетях

Ранее фигуристка сообщила, что собирается возвращаться в соревновательный спорт под руководством своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.