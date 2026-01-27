Выяснилось, когда откроется школа Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что школа фигурного катания Алины Загитовой откроется 1 сентября 2026 года, передает РИА Новости.

«К концу августа мы планируем открыть инфраструктурный объект — Центр фигурного катания совместно с Алиной. В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября эта школа официально заработала», — сказал Леонов.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь стала ведущей этого шоу в новом сезоне.