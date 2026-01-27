Чешский фигурист раскрыл, кто из россиян поздравил его с медалью ЧЕ-2026

Представитель Чехии в мужском одиночном катании Георгий Рештенко рассказал, кто из российских спортсменов его поздравил с бронзовой медалью чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде. Им оказался Пётр Гуменник.

– В России многие за вас болели. Кто-то лично поздравил?

– Пётр Гуменник поздравил, в первую очередь с двумя чистыми прокатами и, конечно же, с медалью. Приятно было. Марк Кондратюк также поздравил, Дмитрий Алиев. Катался с ними, всех знаю. И приятно, что они написали, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Пётр Гуменник вместе с Амелией Петросян готовятся к Олимпиаде-2026.