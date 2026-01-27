Чемпион Чехии признался, как его мотивирует Гуменник

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2026 и трёхкратный чемпион Чехии фигурист Георгий Рештенко заявил, что уровень мастерства российского фигуриста Петра Гуменника мотивирует его работать на тренировках.

– Когда смотрите на физическую форму того же Гуменника, появляется мотивация и самому прибавить?

– Конечно. Когда человек такое показывает и вы вместе катаетесь, мотивация сразу приходит. На катке сама собой создаётся правильная тренировочная атмосфера.

– Помните наверняка друг друга ещё по питерским временам?

– Конечно, мы с Петром одного года рождения, соревновались вместе, помним и знаем друг друга. По детям и юниорам пересекались, хотя не могу сказать, что мы были друзьями, но хорошо знаем друг друга, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.