Авербух ответил на вопрос о величайшем фигуристе в истории

Хореограф Илья Авербух ответил на вопрос о том, кто был у него кумиром в фигурном катании.

Авербух является серебряным призером Олимпийских игр‑2002 и чемпионом мира‑2002 в танцах на льду в паре с Ириной Лобачевой.

— Кто был вашим кумиром и ориентиром в фигурном катании? Кем сегодня восхищаетесь?

— Кумира как такового не было. Как артист мне всегда нравился Игорь Бобрин. Из нынешних мне сложно кого‑то выделить. Я вижу всё как есть, знаю всю кухню изнутри, меня чем‑то восхитить очень сложно.

— Кого считаете величайшим фигуристом в истории?

— Такого не существует, потому что каждый раз появляются новые герои. И того, кто был когда‑то в истории один, переигрывает другой. Это процесс бесконечный, и, думаю, неправильно выделять кого‑то одного. Знаете такого фигуриста — Дик Баттон? Вы, наверное, его не знаете, а он двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира. Но вам ничего это не говорит, потому что он выигрывал в конце 50‑х — начале 60‑х годов. Время летит и творит новых чемпионов, новых героев. Мы должны всегда помнить историю фигурного катания, — заявил Авербух «Советскому спорту».