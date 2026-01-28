Александр Жулин: «У меня интерес к Олимпиаде снизился на 80%. Раньше она была праздником, а сейчас совсем не то»
Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что у него снизился интерес к Олимпийским играм из-за недопуска многих российских спортсменов.
В Милане и Кортина-д’Ампеццо выступят 13 россиян в нейтральном статусе: Петр Гуменник, Аделия Петросян (фигурное катание), Савелий Коростелев, Дарья Непряева (лыжные гонки), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков, Алена Крылова (шорт-трек), Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Павел Репилов, Дарья Олесик (санный спорт), Семен Ефимов и Юлия Плешкова (горные лыжи).
«У меня интерес к Олимпиаде снизился на 80%. Буду переживать за Петю Гуменника с Аделией Петросян и за всех остальных русских ребят. Не знаю насчет шансов на медали. Хочу верить, что в фигурном катании что-то зацепим. Для меня российские спортсмены всегда остаются российскими. Всегда переживаю за них. Раньше Олимпиада была праздником, а сейчас это совсем не то. Тем не менее буду болеть за всех русских», — сказал Жулин.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля.
