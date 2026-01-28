Хореограф Илья Авербух назвал главный недостаток системы судейства в фигурном катании.

– Нравится ли вам современная система судейства и оценивания программ? Что в ней бы изменили?

– Я думаю, что ее главный недостаток – мы не знаем, какой из судей что поставил. При старой системе мы знали, что представитель такой-то страны поставил тебе такую-то оценку, у него было имя и так далее. Сейчас оценки обезличены, но при этом сам подсчет баллов, сама система, мне кажется, более справедливы.

Когда люди выставляют оценки, всегда есть в этом субъективизм. Я всегда буду говорить о фигурном катании как о субъективном виде спорта, пока искусственный интеллект не будет сам оценивать без людей. И то я не уверен, что все будет честно, потому что в искусственный интеллект будет заложена какая-то специальная программа.

Фигурное катание и субъективизм оценок – это часть игры, часть правил этого вида спорта, – сказал Авербух.