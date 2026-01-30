Стали известны результаты жеребьевки ЧР по прыжкам

Сегодня, 30 января, прошла жеребьёвка чемпионата России – 2026 по прыжкам, который пройдёт 31 января и 1 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Результаты жеребьёвки:

31 января.

1/4 финала, мужчины:

1. Владислав Дикиджи;

2. Макар Игнатов;

3. Никита Сарновский;

4. Евгений Семененко;

5. Матвей Ветлугин;

6. Артур Даниелян;

7. Григорий Федоров;

8. Марк Кондратюк;

9. Андрей Мозалев;

10. Роман Савосин;

11. Глеб Лутфуллин;

13. Николай Угожаев.

1/4 финала, женщины:

1. Дарья Садкова;

2. Алиса Двоеглазова;

3. Камилла Нелюбова;

4. Мария Елисова;

5. Камила Валиева;

6. Мария Захарова;

7. Александра Трусова;

8. Софья Муравьева;

9. Анна Фролова;

10. Дина Хуснутдинова.

Финал, дуэты:

1. Матвей Ветлугин/Анна Фролова;

2. Владислав Дикиджи/Мария Захарова;

3. Макар Игнатов/Александра Трусова;

4. Марк Кондратюк/Камила Валиева;

5. Андрей Мозалев/Алиса Двоеглазова;

6. Евгений Семененко/Софья Муравьева.

1 февраля.

1/2 финала, спортивные пары:

1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков;

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;

6. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко.